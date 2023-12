Escándalo con Candelaria Tinelli: la echaron de un restaurant en Madrid

La hija del popular conductor, Marcelo Tinelli vivió un incómodo momento cuando la hicieron retirar del restaurant en Madrid junto a su pareja el cantante Coti Sorokin.

Candelaria Tinelli estalló de bronca en sus redes sociales tras el inconveniente: “El peor sitio de Madrid con la peor atención”, publicó en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Te echan de la mesa aunque consumas. Me tienen podrida estos lugares berretas que se creen y flashean estrella Michelín. No vengan”.

“Empecemos a viralizar la falta de educación cuando uno encima paga por un servicio y un momento placentero”, finalizó su primer descargo.

Luego visiblemente mal enojada subió una foto con la cara de la persona que hizo que la pareja debiera reiterarse bajo el lema: “Maltratador”.

En la misma sintonía eligió otra imagen y sentenció : “Nos echa el viejo. Trató mal a una mujer con un bebé. Un DESASTRE. Es un pucho mojado. Infumable”.

Por otro lado un internauta utilizó su cuenta de la red social X, para contar otra versión de lo sucedido con Tinelli y Sorokin.

“Tengo cotilleo madrisleño…. 👹👹👹

Estamos cenando en Lamucca y tenemos a dos argentinos sentados al lado… ella una tía espectacular con tatuajes por todos lados en sus veintitantos. Él un escombro en los 50 con unas pintas impresentables. En la mesa, dos copas de vino”, comienza el hilo del usuario @SaizPa.

“Se presenta el camarero y les pide q se vayan. Q llevan tres horas y no han consumido nada y q la mesa está reservada a las 9 a otra pareja. Él dice q es famoso, q tiene millones de seguidores y q no se mueve de la mesa. Yo dejo de mirar los tatuajes de la tía y me centro en cachoescombro. Evidentemente me posicionó en el Camarero’s Team. Y me quedo expectante por si se escapa un puño”, continúa el relato.

“Llega el gerente a pedir educadamente q se retiren y cachoescombro les dice q no paga las copas de vino q están bebiendo. Milola les pide por favor q se relajen… ella pide disculpas con la mirada. Él dice q va a publicar una mala reseña del sitio. Se marcha con cajas destempladas insultando a todo Dios. Luego me entero quién es. Se llama Coti. Al parecer. Muy famoso en su casa a la hora de comer”, finalizó.

Tengo cotilleo madrisleño…. 👹👹👹

Estamos cenando en Lamucca y tenemos a dos argentinos sentados al lado… ella una tía espectacular con tatuajes por todos lados en sus veintitantos. Él un escombro en los 50 con unas pintas impresentables. En la mesa, dos copas de vino.

🧵 — JM (@SaizPa) December 2, 2023