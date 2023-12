Juan Grabois rompió el silencio tras el escrache sufrido junto a su padre

En el día de ayer, el dirigente social y ex precandidato a presidente de la Nación, Juan Grabois, fue escrachado por un hombre mientras desayunaba en Palermo chico junto a su padre, Roberto.

El video del incidente publicado en las redes sociales rápidamente se volvió viral, y hoy el dirigente opositor salió a hacer público su descargo de lo ocurrido:

Escracharon a @JuanGrabois y a su padre mientras tomaban café pic.twitter.com/ET61WmothM — Noticias en Red (@notienred) December 4, 2023

“Nací en Argentina y cuando me toque la hora,

acá me quiero morir

Caminando… porque soy argentino, ciudadano y ser humano

No soy un orco

Voy a vivir

Caminando por la calle, en Lanús o Barrio Norte”, comenzó diciendo Grabois.

“Me voy a tomar el Belgrano Norte de Boulogne hasta Retiro

Un auto, el subte, el colectivo;

y si tengo que viajar en avión,

me vas a ver en la fila de migraciones,

gritá todo lo que quieras;

Si me invitan un café en Palermo,

ahí me vas a ver sentado

O tomando mate con mucha azúcar en Fiorito,

un api morado en Villa Celina

en Tabac con Calamaro,

tereré en con los Guaraníes en Misiones

Curanto con los Mapuches en Chubut

Un dorado pescador en Corrientes

Una gaseosa entre cartones,

Un guiso en el comedor del Bajo Flores

con los vendedores ambulantes y los costureros

Mate cocido con la gente en situación de calle

En las Casas Comunitarias de los pibes que dejaron el consumo

Fumando un cigarrillo con los Liberados que dejaron la cárcel y se quieren rescatar

Pollo con papas en la navidad de los pobres en Congreso

Jugando al pool en Vicente López con mis amigos de la vida

Dando clases en la UBA o un curso en la Austral

En Tribunales con mis defendidos

Vendiendo mis libros

En la cancha del Ciclón, en el cine, el Teatro, un recital

En las marchas, las protestas, las reuniones

En los actos partidarios

En las redes, la tv y los diarios cuando haga falta”, continuó.

“Defendiendo nuestras convicciones

La reforma agraria

para que la tierra sea de quien la trabaja

para cuidar la Madre Tierra

Para recuperar la soberanía

del Lago Escondido

y todos nuestros territorios usurpados

por las multinacionales del saqueo

La reforma urbana

para que cada familia tenga un techo

y las ciudades y las tierras no sean de los especuladores

La economía popular

para que cada trabajador que se inventa su trabajo

tenga un salario social complementario

Derechos laborales, herramientas y maquinaria

subsidiadas por el Estado si hace falta

que financie sus cooperativas y asociaciones

En las ciudades, los pueblos y el campo

Sí, que las subsidie, con los impuestos que deben pagar

los más ricos de la sociedad

con las regalías que deben salir,

de los bienes comunes

como el litio, los minerales, el agronegocio y el petróleo

Porque la redistribución de la riqueza

y la justicia social que para vos son aberración,

son nuestras ideas y principios

que surgen del destino universal de los bienes

De la creación colectiva de la riqueza

que es doctrina humanista

y tenemos derecho a defenderla;

como vos tenes derecho a criticarlas y combatirla.”, explicó.

Nací en Argentina y cuando me toque la hora,

acá me quiero morir

Caminando… porque soy argentino, ciudadano y ser humano

No soy un orco

Voy a vivir

Caminando por la calle, en Lanús o Barrio Norte

Me voy a tomar el Belgrano Norte de Boulogne hasta Retiro

Un auto, el subte, el… — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 5, 2023

“Voy a aguantar todas tus agresiones

con la paciencia que Dios me de en cada momento,

Que espero que sea mucha, porque no quiero engendrar más violencia

Voy a aguantar tus injurias, que son mentiras

que reproducen mentiras previas, siempre las mismas

Sin una sola prueba, mentiras reiteradas mil veces

Porque miente miente que algo queda:

“Gerente de la pobreza”, “chorro”

Son mentiras o amenazas, un poco contradictorias

“no vas a poder caminar por la calle”

Porque eso me lo podés decir, precisamente,

porque estoy en la calle

A tu alcance.

“Estás regalado”, como dijo ese militar retirado.

Me las voy a aguantar como pueda

a veces mejor, a veces peor

Voy a tener paciencia,

aunque me indigne tu cobardía,

la impunidad de tu anonimato,

Si estoy con un niño, familiar,

con una persona mayor,

deberías refrenarte,

Si tenés una gota de conciencia,

Es un límite civilizatorio básico;

Ahí la paciencia encuentra un límite;

Ahí es cuando pienso…

¿hasta dónde hay que aguantar?

En cualquier caso,

lo que no vas a lograr

es que baje la mirada

No me vas a ver con miedo

No me vas a ver humillado

ni avergonzado de mí mismo

ni de nuestra obra colectiva

No me vas a ver renegar de nuestras ideas

cambiar si, porque el que no cambia es necio

Pero nunca renegado porque nos torcieron el brazo

a base de amenazas y agresiones

Y le pido perdón a mis compañeros

mis amigos, mi familia

que haga esto personal

porque ellos la sufren más que yo

En este país no hay orcos ni elfos

Somos todos seres humanos

Nosotros y ustedes

Somos hermanos y hermanas

Enfrentados

Muchas veces sin sentido

Otras veces por diferencias

Diferencias legítimas

De ideas, de intereses

que deberíamos poder resolver

con un mínimo grado de civilización,

ni digo tomando té con masas,

pero sin personalizar cada conflicto

porque los conflictos existen siempre,

No tienen que terminar en violencia,

Para eso está la política, la protesta,

la batalla de ideas

No tienen que terminar a las piñas

Nadie tiene que poner en juego su integridad

Ni física, psíquica, espiritual,

Ni la de otro compatriota

Que nadie se crea un elfo

luchando contra un orco

Que ningún dirigente mande

a juventudes a romper protestas

Enfrentando pueblo contra pueblo

avivando un fuego que a él no lo va a quemar

No voy a ser yo el que alimente esa violencia

tampoco voy a callarme lo que pienso

Ni dejar de defender los derechos de los más débiles

Ni abdicar de mis propios derechos como ciudadano

No voy a dejar que me disciplinen ni que así

disciplinen a otros.

Voy a seguir caminando

Me van a seguir viendo

Y ojalá dejen de ver un orco

Porque soy un ser humano

Como vos y como todos.”, concluyó.