Salieron a la luz estremecedores chats de la cadete de la escuela de policía fallecida: “fueron varios golpes”

En las últimas horas salieron a la luz chats que la cadete de la escuela de policía Juan Vucetich, Agustina Casco, mantuvo con una amiga en donde revela que sufrió golpes durante un entrenamiento.

La Justicia investiga si el shock hipovolémico que la llevó a la muerte pudo originarse por un traumatismo. La principal teoría que barajan es una hemorragia por la explosión de un quiste ovárico por un golpe.

En los chats Agustina le comenta a su amiga que se había sentido mal después de un entrenamiento y que solo la había revisado “una mina del cuerpo médico de Morón”.

Los mensajes no se encuentran por el momento incorporados a la causa pero se estima por su valor a la investigación que ingresarán como prueba a la brevedad.

“En la clase de defensa estábamos haciendo esposamiento y me golpeé. Cuando terminamos la clase dije que me sentía mal y estaba mareada, como si me hubiera bajado la presión, me acostaron en el piso y se me pasó”, le comentó Casco a su amiga.

“El sábado en mi casa ya me dolia la panza, el domingo a la mañana me levanté para ir al baño y me desmaye sentada en el hinodoro, me levanté y me volvi a desmayar en la puerta”, agregaba al relato.

Luego y ante la consulta de su amiga sobre si se había golpeado y cómo fue el momento la joven respondió: “Cai de frente porque fue mientras me esposaban, pero antes de eso fueron varios golpes mientras estábamos entrenando” y aclara que le había comunicado a su profesor y amigas que se sentía mal.

La negligencia por lafalta de atención a su hija es el principal reclamo de la familia Casco.