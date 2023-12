Julia Mengolini puso en alerta a sus seguidores por ataques recibidos: “Los hago responsables de lo que me pase”

Mediante su cuenta de X, la periodista Julia Mengolini, compartió una captura de la pantalla de LN+ donde aparecen Alfredo Leuco y Viviana Canosa, con un graph que narra: “Mengolini criticó a Alberto Fernández” y criticó los ataques que sufre.

“Puede parecer que es todo un ‘debate’ entre gente famosa. No lo es. Es un ataque persistente y cotidiano de gente con mucho poder y dinero sobre mi, que no tengo ninguno de los dos. Y desde el lunes, además, tienen el poder del gobierno. Los hago responsables de lo que me pase”, redactó junto a la imagen.

Cabe destacarse que Mengolini mantiene desde hace días una rivalidad con Yanina Latorre. “Yanina estuvo festejando mucho que yo me voy a quedar sin trabajo”, expresaba Mengolini tras declaraciones de la panelista de LAM en su programa radial.