La chicana de Ofelia Fernández a los libertarios: “ahora yo les pago el sueldo”

La legisladora porteña, Ofelia Fernández publicó un video para despedirse del cargo que tuvo durante estos cuatro años en donde hizo un reconto de sus participaciones en la Cámara y envió un mensaje al gobierno entrante.

El video dura poco más de cinco minutos e inicia con su llegada a la legislatura en el año 2019, hace un breve repaso de sus participaciones en las sesiones de las que participó y culmina con un aviso a quienes la combatieron durante toda su labor.

“A los que me votaron en aquel entonces, a los compañeros y compañeras de siempre quiero decirles muchas gracias, y a algunos de los demás, prepárense porque a partir de ahora no me pueden correr con nada”, manifestó Fernández.

“Resulta que muchas de las cuentas que me bardeaban incansablemente por Twitter sin nombre y apellido ahora son diputados y diputadas por el señor Javier Milei, ahora yo les pago el sueldo”, sentenció.

“Si les molestaba que entre a la política con 19 años, los tengo que corregir, yo entré con 13 años a la militancia política. Eso es lo importante y eso es para siempre. Recién arranco, así que nos estamos viendo”, concluye el video.