El conmovedor pedido de Ileana Calabró a su hermana Marina: “tiene que tomar conciencia”

Ileana Calabró le envió un particular mensaje a Marina su hermana con quien no tiene en el último tiempo una relación muy cercana.

Ileana tenía que elegir a quien quería recuperar o dejar que el agua se lleve, su primera opción fue hablar de su papá Juan Carlos Calabró y luego de su hermana con quien los roces se hicieron cada vez más fuertes.

“Yo amo mucho, profundamente a mi hermana y necesito más presencia de ella. Y siento que está esquiva a la familia desde que papá se fue. Está muy metida en su momento profesional fuerte y estoy muy contenta”, comentó.

“Siento que tiene que tomar conciencia que tiene una familia que la necesita en presencia. Qué más allá de que trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, a esta altura de la vida necesito estar acompañada por ella que es mi par”, agregó.

“Ya hice un montón de esfuerzo por acercarla, y cuesta mucho. Lo hago público porque ya no sé de qué manera hacer que se acerque a nosotras, a mí, a mi mamá, a la familia. Que es lo más grande que tiene. Que tome conciencia que no hay nada más valioso que su hija y esta familia”, enfatizó sensibilizada.

“Me entero cosas por colegas con los que habla por teléfono y ya no sé de qué manera entrarle. Así que sé que esto lo va a ver y me duele mucho. Pero queremos que le de más tiempo a esto que es lo que vale y es de verdad. Lo otro es pasajero”, cerró entre lágrimas.