Ángel de Brito defendió a Tartu por los violentos ataques de defensores de Javier Milei

El periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli analizó el discurso de asunción de Javier Milei y los adeptos del presidente no tardaron en llenarlo de críticas, agresiones e insultos. Ángel de Brito salió en defensa de su colega con quien incluso mantiene una ideología antagónica.

“Casi nada de lo q dijo es cierto. Ni eramos la 1era potencia mundial hace 100 años, cuando teníamos 90% de pobres; ni las calles están regadas en sangre, donde somos el segundo país mas seguro de las Américas; ni tenemos plantada una inflación del 15 mil%… y así todo con la foto q mostró Milei. A pesar de la falsa foto, NADIE la ha tenido más servida para tomar una presidencia en Argentina”, fue uno de los comentarios de Tartu post alocución presidencial.

Ante este mensaje no tardaron en llegar todo tipo de comentarios del estilo: “zurdo hediondo”, “pelotudo”, “estás fumado”, “el fantasma más resentido”.

“A muchos defensores de “la libertad” los leo furiosos con @TartuTVCuando vamos a respetar al que piensa distinto?Criticar, debatir, pelear, si. Pero se van al carajo”, expresó de Brito ante la catarata de comentarios que le llegaban al informador.

El gesto del conductor de LAM fue agradecido por Tartu quien le respondió: “Es así, querido amigo. Pero viste q a mí me gusta el debate. Contesto, argumento, ofrezco otra mirada, me aparto del lugar común. Gracias por notarlo.

Será q como no pueden castigar a la casta, se conforman con castigar al prójimo. Hay un fenómeno q es el d querer q le vaya mal al otro. Castigarlo porq votó a Sergio o a Horacio o a Myriam. Mira, vamos a hacer una prueba. Voy a hacer una Encuesta para los votantes de Milei y vas a ver como da”.