Al final era comunista: Javier Milei le dará mucha importancia a la relación con China afirman

Aún cuando en campaña aseguró que no veía razones para que el Estado argentino tuviera relaciones con países comunistas y que eso le quedaba baja potestad de los privados. Javier Milei mantendrá estrechas relaciones con Pekín aseguran desde la Cancillería China.

“Nosotros no hacemos pactos con comunistas, no promovería la relación con comunistas”, afirmaba Milei en sus épocas electorales y ratificaba: “Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”.

Sin embargo la realidad golpeó a la puerta del economista y desde la Cancillería del país oriental aseguran que tras reuniones con Wu Weihua, el enviado especial del presidente chino, Xi Jinping, el presidente argentino dará “gran importancia” a las relaciones con Pekín.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Mao Ning aseveró que el economista le expresó a Wu que estaba dispuesto a “promover más intercambios y cooperación” con el gigante asiático en “varios ámbitos”.