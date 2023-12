La diputada de La Libertad Avanza y ex asistente de Javier Milei, Lilia Lemoine, volvió a protagonizar un momento bizarro al compartir un video en el que aparece en el baño, en toalla, cantando un tema del musical “Evita”.

Tras la jornada asunción del presidente libertario, la diputada de 43 años apareció en un móvil de Crónica TV cantando “No llores por mí Argentina”, emulando a Madonna.

Lilia Lemoine se filmó semidesnuda cantando en el baño pic.twitter.com/O3cOi7ZDIZ — Noticias en Red (@notienred) December 14, 2023

Este miércoles, el medio Data Diario ironizó sobre si “nacía una nueva Evita”, y para retrucarle, la también cosplayer compartió un nuevo video, con la misma temática musical, pero grabado desde su baño, tapada con un toallón como recién salida de la ducha.

“Ella me pidió cantar eso, ¿le iba a decir que no? Además es una canción preciosa… la letra en Inglés es aún mejor… Nota: en mi casa la opinión era dividida; mi abuela la odiaba… mi mamá la amaba. Yo no podía decir algo negativo sobre Eva Perón porque ella LLORABA. Créase o no. Y no es que desentonamos, no armonizamos”, expresó Lilia.