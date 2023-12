Fátima Flórez rompió el silencio sobre el extraño momento que vivió con la vicepresidente

La comediante, Fátima Flórez, se refirió al momento que se volvió viral en redes sociales el día de la asunción presidencial de su pareja Javier Milei.

Reporteros de Socios del Espectáculo y LAM se acercaron a hablar con la imitadora quien explicó que fue lo que realmente pasó ese día.

“Se viralizó, fue como un meme, no sé que pasó. Yo estaba como cuando voy a una Iglesia o una Catedral, que suelo apoyarme sobre las manos, pensando en lo que se estaba diciendo, en la oración”, explicó la novia del presidente.

“Simplemente fue eso, un acomodarme. Obviamente que no me voy a dormir en un segundo. Se ve que lo pasaron en cámara lenta, donde se me ve que cierro los ojos, pero porque estaba pensando en ese sentimiento”, finalizó.

¿QUÉ SUCEDIÓ ESE DÍA?

Durante la ceremonia de asunción del presidente libertario Javier Milei, se dio una curiosa interacción entre la pareja del economista Fátima Florez y la vicepresidente argentina Victoria Villarruel.

Se viralizó un video de ese día en donde la humorista aparentemente estaba oliendo el cabello de la presidente del Senado, y entre cerrando sus ojos como buscando capturar o disfrutar la esencia del mismo.

Curioso momento entre Fátima Flores y Victoria Villarruel. pic.twitter.com/TtRsiasJkK — Noticias en Red (@notienred) December 11, 2023