Participante de Gran Hermano nombró a Javier Milei y cortaron la transmisión

La deportista de 32 años Juliana Scaglione, nombró a Javier Milei durante un desafío semanal en Gran Hermano, y la producción cortó la transmisión de inmediato.

Scaglione quien entró en la casa bajo el apodo de “Furia”, finalizó de forma exitosa su participación en la prueba semanal y tras lograrlo gritó: “Gracias Milei” y luego agregó: “gracias presidente”, ante la risa de sus compañeros que no entendieron la relación. En ese momento se cortó abruptamente la transmisión.

La semana pasada Zoe Bogach también se refirió al mandatario mientras mantenía una distendida charla con compañeros. “¿Cómo debe estar el país no? En la primera semana del nuevo presidente”, expresó uno de ellos.

“Mal! Yo quería ver la… ¿Ustedes votaron a Milei?”, respondió Bogach. “Ni escuché qué dijo, no lo repitas. No sé qué es, pero no lo repitas”, le contestaron con rapidez los restantes participantes de la charla.