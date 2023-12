La denuncia de Ulises Jaitt: “si me pasa ligo ya saben”

El mediático, Ulises Jaitt, publicó un fuerte mensaje en su perfil de la red social X en donde denuncia persecución por investigar la muerte de su hermana Natacha.

“Acabo de hacer la denuncia en la comisaría vecinal 12 C de Villa Urquiza , me habían dicho que estaban observando el frente de la casa donde vivo. Hoy se pusieron a filmar directamente la fachada, estoy investigando la muerte de Natacha, si me pasa algo ya saben ! Fue esta mafia”, posteó Jaitt junto a dos videos de una persona frente a su propiedad,

El pasado 19 de febrero de 2019, Natacha fue encontrada muerta en el salón de fiestas “Xanadú” del partido de Tigre. En un principio se especuló el fallecimiento fue consecuencia de una sobredosis de cocaína. Las incongruencias en la investigación y un posteo de ella plantaron la idea de un posible asesinato que su hermano investiga.

“AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit 🙄”, redactaba la mediática en el 2018.