Raquel Mancini apuntó contra Andy Kusnetzoff: “la pasé pésimo”

Raquel Mancini debutó como panelista del programa de Ángel de Brito y contó la mala experiencia que vivió con el conductor de Podemos Hablar (PH).

Mientras debatían sobre el presunto enfrentamiento entre Martín Bossi y Sofía Martínez, durante las grabaciones de PH, la modelo aprovechó para contar su mala experiencia con el ex CQC.

“La pasé pésimo, no iba a eventos… fue cuando él hacía Caiga Quien Caiga. Me hacía sentir mal, me corría… En vez de dejarme explicarle que me pasaba en los labios, cortaba, editaba, y se burlaban mal”, contó Mancini.

“Yo lloraba en mi casa. Me ponían el micrófono lejos porque decían que llegaba, por la boca. De PH me están llamando desde hace dos años, y yo dije que no voy a ir. No me interesa que me pida perdón. Que se queden con las ganas de que vaya”, agregó.

Esta no es la primera vez Mancini cuanta los malos recuerdos que tiene del conductor, tiempo atrás en diálogo con Teleshow expresó: “Andy Kusnetzoff me destruyó la vida durante 10 años y ahora se hace el demagogo. Siento que me saqué un peso de encima. ¿Sabés lo que es ver llorar a toda mi familia por las cosas que decían de mí? Aseguró, entre otras cosas, que tenía dos riñones en la boca, cuando a mí me cagaron a trompadas y me desfiguraron la cara”