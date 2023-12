Estefi Berardi fulminó a Fátima Florez por su imitación a Javier Milei

Fátima Florez debutó con su show en Mar del Plata y presentó un nuevo y esperado personaje, imitación que a Estefi Berardi no le convenció.

La humorista parodió a su pareja, el presidente argentino Javier Milei y si bien el público la aplaudió y rió a los conductores y panelistas de “Poco Correctos” no le pareció un personaje logrado ni gracioso.

“Debutó Fátima Florez. Hizo una imitación nueva que no había hecho antes porque imitó a su pareja, a Javier Milei”, expresó Berardi.

“Dejame decirte, y con todo el amor que le tengo a Fátima porque me parece súper talentosa, pero esta fue la peor imitación que hizo en su vida. ¿Lo quieren ver y después si se animan opinan?”, agregó antes de presentar el tape del show.

“Yo creo que este personaje, que a mí no me gusta, no está logrado, pero, para mí, hay que hacerlo”, comentó por su parte El Pollo Alvarez.

“Te cuento que a Fátima no le gusta imitar a varones, pero fue una excepción que hizo por esto de que es su pareja, se tienta en un momento de la imitación. Por eso Iván Ramírez es quien hace a los varones en su show”, manifestó Estefi.