Diego Brancatelli y Mariana Brey se volvieron al cruzar en cámara: “bajo es que vos me obligues”

Una vez más los panelistas de Argenzuela el ciclo creado por Jorge Rial en la señal de cable C5N mantuvieron un caluroso entredicho debido a sus opuestas formas de pensar.

Al hablar de la movilización que realizó la CGT a las dos semanas del gobierno de Javier Milei, Mariana Brey sentenció: “La movilización tiene poca credibilidad. En los cuatro años de Alberto Fernández, la CGT no paró nunca, y fue un Gobierno con muchísima inflación”

Y agregó: “También hay que ver con qué se encontraron cuando entraron, porque si vos lo pensás como una empresa, vos no tendrías empleados que no te sirven para trabajar. Si tenés que ajustar y no hay plata… ¿Cómo hacés para sostener gente que ya no necesitás”.

Ante este comentario Diego Brancatelli le retrucó: “Pero es el Estado, no es una empresa” y su compañera le afirmó que al día de hoy hay muchos trabajadores estatales que no tienen una razón necesaria para desempeñar el cargo.

“Le estás diciendo a esa gente en la cara que no sirve ninguno”, criticó el periodista y Brey saltó: “Eso lo estás diciendo vos, estás haciendo una interpretación errónea. Lo estoy llevando a una comparación, por eso te pregunté a vos que tuviste un supermercado, cuántos empleados tuviste”

“Tuve 6 o 7 empleados, y no me fundí, cerramos por otro motivo. Me parece un golpe muy bajo”, le manifestó Brancatelli.

“Más bajo es que vos me obligues a decir en cámara algo que no quiero, que no estoy diciendo para nada, estás dando vuelta mis palabras”, afirmó la panelista. Y ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo optaron por cambiar de tema para finalizar la disputa.