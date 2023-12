Cecilia Insignia denunció que recibe amenazas

La periodista del Grupo Clarin, Cecilia Insignia denunció en su cuenta de Instagram a una mujer que la había amenazado.

La periodista subió a sus historias el perfil de la persona que le envía mensajes y escribió: “Esta señora me dice que me ve pasar por el barrio con mis hijos y mi tapadito rosa, y me amenaza con lo que me hará la próxima vez que me cruce”.

Y aseveró además que procederá a realizar la correspondiente denuncia judicial. “Dejo constancia por este medio para la denuncia judicial que no me quedará otra que hacer… ya que amenaza incluso ante la presencia de dos menores de edad”.

Está situación aparenta tener origen en la cobertura de la marcha de la CGT que le valió una gran cantidad de críticas a la esposa de Diego Brancatelli cuando denunció mal trato de la policía que realizaba el operativo.

“La policía no me deja pasar. Esta situación violenta a la gente. Soy periodista, prensa, y me dicen que no. Estoy detrás de los escudos, donde están intentando que la gente no vaya a la calle, entonces si va a reprimir a la primera que le pegan es a mí. Intransigencia absoluta de la policía, que no te deja pasar. Es un operativo un poco raro”, comentó Insignia durante la cobertura.