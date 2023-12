Denuncian que Javier Milei no pagó los pasajes de avión a Mar del Plata

Para llegar a ver a su novia, el presidente Javier Milei viajó en un avión de Aerolíneas Argentinas y se usó esa imagen para felicitar al funcionario por tomar una aeronave comercial como cualquier ciudadano.

La fotografía de Milei sentado en la primera fila del avión recorrió las redes sociales y se esparció por las la mismas la consigna que como cualquier argentino habría abonado su pasaje en una una aerolínea comercial en vez de viajar en el avión presidencial.

Sin embargo el dirigente del Frente Patriota Nacional, César Biondini, aseguró que los tickets de Milei y su comitiva en realidad no habían sido abonados por el político sino por el Estado.

“Milei efectivamente no pagó ni su pasaje de Aerolíneas Argentinas ni el de sus acompañantes en su viaje a Mar del Plata. Conforme lo previsto en el Decreto 1191/12, la compra de los tickets se hizo a través de Optar S.A., y el procedimiento obligatorio es que el abono se ejecuta mediante cargo presupuestario al Servicio Administrativo Financiero de Secretaría General de la Presidencia. Es una pavada mentir”, redactó Biondini.

Y luego publicó un mensaje de mayor extensión en donde explica punto por punto: “El gobierno difundió la factura de los pasajes aéreos de Milei, y oscureció más el tema.

Se confirma la compra vía Optar S.A., firma que sólo le vende pasajes al Estado. En los datos de compra, la dirección que figura es Casa Rosada y la condición de venta es “Cuenta Corriente”, acorde a una adquisición oficial, no personal. Recordemos, Optar S.A. es un operador mayorista, no hace ventas para particulares.Es lógico que figure Karina Milei como compradora, es funcionaria con rango de ministra y por ende compradora válida”.

“En ningún lado consta que hayan pagado con fondos propios. Optar S.A. imputa por defecto los pagos a cuentas gubernamentales, en este caso, al Servicio Administrativo Financiero de Secretaría General de la Presidencia. No hay prueba (hasta ahora) de que sea distinto este caso. Todo lo expresado no significa delito alguno, sino que es un procedimiento habitual. No obstante, el gobierno insiste en comunicar en forma, cuanto menos, inexacta”, concluyó

