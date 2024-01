El desolador descargo de la mamá de Tomás Tello: “no puedo hacer nada y me siento muy inútil”

Aquello que debió ser festejos por el inicio de un nuevo año se transformó en la peor pesadilla de la familia Tello cuando su hijo fue brutalmente asesinado por una patota en Santa Teresita.

De acuerdo a los primeros resultados de la autopsia, Tomás de tan sólo 18 años, falleció producto de una una herida punzocortante directamente dirigida a la línea media del tórax. Por el momento hay nueve detenidos, dos menores de edad, y Damián Kopelian identificado como el autor material del asesinato.

“Se iba a ir con los amigos y amigas a brindar a la Costanera…Estaba contento, había venido temprano, había ido a comprar, había pasado temprano a saludarnos con un amigo”, recordó su mama Samanta en una entrevista para C5N.

“Tomi me había comentado el 24 para Navidad que dos días antes creo, había hecho una fiesta en la casa y que habían ido tres personas que no eran de acá, que eran de Buenos Aires, y que se habían peleado y habían perdido los documentos. Entonces Tomi me dice ´mami, necesito si no me haces el favor de contactarte con estos pibes y devolverles el documento porque si no, no van a poder volver a Buenos Aires porque no son de acá´. Aparentemente, tres de ellos son del grupo que lo termina emboscando. Pero no sé ni quiénes son porque nunca llegó a traerme el documento”, narró.

Además señaló que en la costanera en donde se dio origen a la riña todos se juntan en paz a ver el amanecer. “Todos llevan conservadoras y cosas para brindar, y se quedan ahí hasta la mañana y a veces vienen a ver el amanecer, a la playa. Tomi subió un estado a las 4 y 20 y de ahí no se supo más nada, yo ya le había mandado a las 2 de la mañana y ya él no lo había visto mi mensaje. Esto es terrible, pero no por mí ni por la beba, no puedo hacer nada y me siento muy inútil”, expresó visiblemente dolida Samanta que está embarazada.