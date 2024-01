El profundo dolor de Pamela David por la muerte de su amigo

Tras conocerse el fallecimiento del productor televisivo Pamela David publicó un sentido mensaje de despedida en sus redes.

Adrián Serantoni murió este martes luego de sufrir un infarto, fue trasladado a una clínica en donde intentaron reanimarlo pero poco tiempo después su corazón se detuvo.

En su cuenta de Instagram la conductora de Desayuno Americano y esposa de uno de los dueños de América, canal en donde Pasión de Sábado se emite desde hace más de una década, expresó su angustia por la pérdida.

“Que en paz descanses Adrián querido… y que Dios te de la paz para afrontar semejante hecho doloroso @pabloserantoni”, escribió la ex modelo.

“Noticias tan inesperadas cómo tristes me sacuden.La vida es hoy, no hay derecho a mal gastarla, a renegar, a hacernos mala sangre. Tengo ganas de abrazarte mucho Pablito!!! Que triste LPMQLP Me dejaste junto a Pablo a mi pompón de amor (por su perro Tinto). Sos un pedacito de nuestra familia. 8 Q. E. P. D”, concluyó el mensaje.