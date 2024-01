La explosiva versión sobre la razón detrás del despido de Julia Mengolini

Fernanda Iglesias contó en LAM una fuerte versión sobre el despido de la periodista de C5N.

Pocos días antes de concluir el 2023 Julia Mengolini le reveló a a sus seguidores que desde el canal de cable habían decidido rescindir su contrato. “Han decidido prescindir de mis servicios”, redactaba el pasado diciembre en su cuenta de X.

“Según la explicación que me dieron es que la sacaron por tener una imagen extremadamente kirchnerista. Pero yo pregunté porque hay un montón, como Brancatelli, pero la echaron solamente a ella. Los directores la quieren, pero la orden viene de más arriba. Y supuestamente volvería en marzo”, comentó Iglesias en el ciclo a cargo de Ángel de Brito

“Yo no pienso igual que ella y no la aguanto, pero no me parece bien lo que le hacen”, sentenció la angelita.

Por su lado su ex compañero de Duro de Domar, Pablo Duggan también se expresó al respecto: “No solo es mi compañera es mi amiga…Me parece que es un tema que lo tiene que hablar ella, yo no puedo hablar nada. Yo no estoy autorizado para hablar, en nombre de ella mucho menos”.

Consultado por la versión sobre su ideología política y el despido consideró: “No soy yo el que tiene que dar esas explicaciones”.