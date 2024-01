Viviana Canosa reveló cuál es su vínculo con Luis Lacalle Pou

La conductora Viviana Canosa descansa en Punta del Este en donde estará todo el mes de Enero y durante sus vacaciones habló con un medio local sobre su vida amorosa.

Entrevistada por Algo Contigo el ciclo de Canal 4 Canosa contó cuál es su real vínculo con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, con quien se la había vinculado tras una entrevista durante la pandemia por coronavirus.

“Yo no lo conozco en persona. Me inventaron el romance, todo, y yo no lo conozco en persona”, expresó la periodista.

Y agregó: “Es más, hay un evento a mediados de enero al que creo que no voy a ir porque va el presidente, yo no me voy a comer semejante garrón”.

Además develó porque no tendría una relación con el político: “Como presidente me parece superinteresante cómo habla, cómo lo escucho, cómo se mueve, cómo se maneja. Ahora, como hombre ya es otra historia”.

Durante la entrevista también habló sobre su presente amoroso y aseguró que está totalmente soltera aún cuando un importante empresario uruguayo la corteja.