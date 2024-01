“Tengo células cancerígenas”: reconocida actriz de Casados con Hijos lucha por su vida

La actriz Marta González, conocida por su aparición en series de televisión como Casi ángeles, Casados con hijos y Rolando Rivas, taxista y de larga trayectoria en el teatro, comunicó una triste noticia en sus redes sociales y recibió el apoyo de sus seguidores.

“Tengo células cancerígenas”, confirmó la actriz que el año pasado hizo la obra Madre hay una sola, dos sería demasiado.

La actriz Marta González.

“Hace unos días me hice una biopsia, me dieron el resultado, y no salió como me hubiera gustado. Tengo células cancerígenas”, anunció la actriz en su cuenta de Instagram.

“Me van a hacer una inmunoterapia, pero voy a seguir trabajando. Voy a seguir dándole lucha a la enfermedad porque quiero a mi familia y a ustedes, y porque se que con la ayuda de Dios todo se puede”, agregó, conmovida.

El video de Marta González recibió decenas de mensajes de cariño y apoyo de celebridades del espectáculo como Florencia de la V, Facundo Arana, Sergio Gonal, Pablo Alarcón, Alejandro Paker, Edgardo Moreira y Guido Suller, entre otros. Pese a la dolorosa noticia, la actriz de 79 años reveló que seguirá actuando.

La actriz logró vencer el cáncer tres veces y en una entrevista con La Nación en 2022 recordó:

“Pasé por tres cánceres de mamas. El primero fue cuando Leandro (su hijo) decidió irse a vivir a México, donde estaba haciendo una carrera maravillosa en TV Azteca. Y luego a los seis meses de su muerte me hice estudios y vieron otro. Y hace dos años tuve el último. Se me repitió tres veces y me hicieron mastectomía. Hoy estoy bien, solamente tengo que seguir tomando una píldora durante ocho años más”.