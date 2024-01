Sobreseyeron a Mauricio Macri y Pepin Rodríguez Simón por la causa “mesa judicial”

El expresidente Mauricio Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ex Secretario de Trabajo Jorge Triaca, Pablo Clusellas, Juan Bautista Mahiques y Graciela Ocaña, fueron sobreseídos por entender que nunca existió delito.

La causa conocida como “mesa judicial” versaba sobre supuesta la incidencia del ex mandatario que bajo amenazas y presiones buscaba doblegar a distintos jueces y funcionarios judiciales para obtener sentencias favorables o castigarlos si fallaban contra algún político afín.

El fallo destaca que aquellos funcionarios o jueces que presuntamente habían sido “apurados” nunca hicieron la denuncia en pese a que estaban obligados en su calidad de funcionarios públicos. Y que cuando declararon, afirmaron que no se habían sentido afectados ni habían torcido sus decisiones judiciales.

La sentencia firmada por María Eugenia Capuchetti narra: “Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”.

Y agrega: “tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”. Todo este escenario “evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”.

Asimismo excluyó a los periodistas que habían según un peritaje presentado por la fiscalía copia de tweets y “me gusta” en redes sociales. “Los magistrados y miembros del sistema judicial estamos sujetos a un escrutinio público y, frecuentemente, nuestras decisiones son objeto de debate y discusión en los medios de comunicación. Esto es esencial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático. En definitiva, el escrutinio mediático no necesariamente puede constituir una presión inapropiada”, remarca Capuchetti.