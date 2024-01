El gran enojo de Javier Milei con una periodista por un rumor sobre sus perros

El presidente argentino explotó tras ver que en la señal de cable la periodista Silvia Mercado se refiriera a la mudanza de sus mascotas a la Quinta de Olivos.

A casi un mes de su asunción presidencial Javier Milei abandonó finalmente el Hotel Libertador en donde estuvo instalado desde los días previos a las elecciones para mudarse a la Quinta Presidencial de Olivos.

En torno a esto, la escritora Silvia Mercado comentó en su programa de La Nación + que los mastines de Milei ya se encontraban habitando la quinta, sin embargo esta noticia no sería cierta y un áspero cruce entre ambos surgió.

“FALSO. Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos. La información oficial se transmite a través de @OPRArgentina y @voceria_ar Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada”, replicó el mandatario ante la versión dada por la periodista.

Lejos de retractarse Mercado respondió al mensaje: “Presidente, cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron . EXACTAMENTE. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas x este tuit”.