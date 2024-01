Susana Giménez vuelve a la televisión con una fuerte entrevista

Pocos días después de cumplir sus 80 años, la diva de los teléfonos retorna a la televisión argentina.

El próximo 5 de febrero, Susana Giménez, vuelve a la pantalla con una entrevista al presidente liberal Javier Milei. La nota será grabada un día antes en Casa Rosada.

La entrevista se emitirá a las 21.45 horas por la pantalla de Telefe señal en donde la actriz llevó a cabo sus programas hasta antes de abandonar el país.

La información fue confirmada este lunes 29 de enero, mientras Giménez realizaba su multitudinaria fiesta de cumpleaños en Punta del Este.

Giménez abandonó el país durante el gobierno de Alberto Fernández en plena pandemia de COVID-19, y desde ese entonces prometió que sólo regresaría al país cuando “se fueran los k”.

“Argentina me dio todo y me lo sigue dando, yo no le estoy dando un cachetazo a la Argentina, es mi país y lo amo, y yo sé que la gente me ama y me escucha, pero no estoy de acuerdo con cierta política, con que me saquen el 70% de lo que gano”, expresaba en una entrevista con Rodrigo Lussich en los días previos a las elecciones.