Susana Giménez desde Punta del Este: “El impuesto del 30% me parece un espanto”

“Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos”

Fiel a su estilo la diva macrista, Susana Giménez, despotricó del pago de impuestos por parte de los sectores más pudientes de la Argentina. Muy crítica de la gestión de Alberto Fernández, la ex-modelo estalló contra el recargo del 30% a los viajes y compras en el extranjero.

“Un espanto. ¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta.” declaró desde Punto del Este Susana, consultada sobre el nuevo tributo.

“Que pongan la guita de ellos si es solidario. ”, le reclamó al flamante Gobierno la influencer cambiemita, tristemente célebre por varios episodios judiciales vinculados a la evasión impositiva.

“Tengo tantas cosas para pedir. No para mí, of course, pero para el país… mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora lo del 30% me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos.”, concluyó Giménez.