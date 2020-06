Increíble operación de espionaje contra el MTE

View this post on Instagram

En noviembre del 2016, en Telenoche, noticiero central de canal 13, aparecía un informe donde un supuesto cartonero denunciaba a nuestra organización y referentes con nombre y apellido. En ese entonces, ensuciados gratuitamente, solicitamos derecho a réplica y/o una retractación del medio, pero no hubo respuesta favorable. En ese momento sólo nos quedó la opción de realizar un descargo interno que @tiempoarg se dispuso a publicar, pero el daño estaba hecho. Por suerte la bronca y la impotencia ante esas operaciones a las que estamos expuestos desde las organizaciones sociales las tradujimos en mayor organización, trabajo, compromiso y lucha. Estos días salieron a la luz operaciones de infiltración y espionaje del gobierno pasado, y entre ellas aparece un nombre, Miguel Alfonso, el mismo que aparecía vestido de cartonero aquella vez en el informe televisivo. Un ex policía que había tenido reuniones en la Casa Rosada con funcionarios oficiales, había participado de campañas del PRO en Lanús y se había infiltrado en organizaciones opositoras. Como siempre lo hicimos, seguiremos nuestra lucha por Tierra, Techo y Trabajo, seguiremos en el camino de la organización comunitaria y creyendo en el poder popular para alcanzar los derechos de todas las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular. Sabemos que eso afecta a los intereses de algunos pocos poderosos que responden con operaciones y mentiras, pero con paciencia la verdad siempre sale a al luz.