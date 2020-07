¿Esmeralda Mitre buscará hacerse cargo del diario LA NACIÓN?

La mediática, hizo público el conflicto intra-familiar que despertó la muerte de su padre Bartolomé Mitre, histórico director del diario LA NACIÓN, a comienzo de este año.

“Traté de ir por las buenas, pero cuando la gente quiere guerra…”, reveló Esmeralda Mitre en una entrevista con el programa Confrontados -programa de Marina Calabró y Carlos Monti.

El CEO del Grupo Clarín Hector Magnetto, y el entonce director del diario LA NACIÓN Bartolomé Mitre.

Esmeralda se encuentra envuelta en una batalla judicial contra sus tres hermanos mayores, Bartolo, Rosario y “Dolorica”, hijos del primer matrimonio del fallecido Mitre con Dolores González Alzaga.

“Si me enfrenté a la DAIA y me fue bien, la verdad es que (a mis hermanos) no les tengo miedo. Me están traicionando”, aseguró Esmeralda en Confrontados.

Al respecto de su deseo de involucramiento con el negocio familiar, Esmeralda Mitre fue muy directa: “Primero tenemos que solucionar todo esto (la sucesión). Y luego por supuesto, entrar al lugar que heredamos. Nos tenemos que hacer cargo. Yo no voy a decidir qué es lo que…eso es algo que se vota. Pero en realidad las acciones que tiene mi padre son diferentes tipos de acciones, como si fueran diferentes bonos. Y por las acciones que él tiene, él elige director y director suplente. Yo no me voy a autonominar pero lo que sí sé es que me voy a hacer cargo de entrar, de poner los pies dentro del diario.”

“Yo no estoy enferma ni cansada como mi padre. Asi que toda la gente que son accionistas del diario se van a tener que sentar a negocia conmigo. Yo no soy moco de pavo. Es lo que yo heredo y me tengo que hacer cargo.”, explicó.