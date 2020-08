Patricia Sosa comparó a Mauricio Macri con el General San Martín

En entrevista con Luis Bremer para Crónica TV, la consagrada artista, Patricia Sosa, fue consultada sobre la crítica situación económica que atraviesa la Argentina, producto de la pandemia de coronavirus, y el arrastre de los años de economía macrista.

“Veo gente más joven muy asustada, yo pasé el Rodrigazo, la hiper de Alfonsín, el 2001, por tanto no me asusto tanto, sé que hay que encaminarse de otra manera.”, explicó.

“En el menemato tenías que saber que lo que estabas ganando era de ficción, que estaba en una burbuja, ahora si sé que no alcanza”, relató.

“Yo necesitaría en la escuela tomar otro empleado y no puedo, hay muchas cosas que nos tuvimos que restringir muchísimo, creo que las pymes son las más perjudicadas, pero bueno de alguna manera vamos a salir, ya hemos salido muchas veces”, planteó la cantante.

Sobre el ex-mandatario neoliberal Mauricio Macri, y el gobierno de Cambiemos, la artista manifestó: “Yo no entiendo demasiado, me hubiera gustado que las cosas funcionara de otra manera, por lo menos empezó con bastante ilusión, igualmente tome todo este proceso como un proceso de sacrificio, mirá San Martín le dijo a la tropa cuando no le daban plata en el gobierno central para su ejército… “mediré su patriotismo”…como que había que devolver el sueldo…y todo el ejército donó la mitad de su sueldo, hay que poner en la balanza hasta donde uno es patriota”, expresó Sosa, comparando la gestión de la alianza Juntos por el Cambio con la gesta independentista protagonizada por el general San Martín.

