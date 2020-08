Intendente de Cambiemos da positivo de coronavirus luego de participar del 17A

El intendente cambiemita de la localidad santafesina de Avellaneda, Dionisio Scarpin, confirmó este miércoles que dio positivo de coronavirus, apenas dos días después de participar de la marcha del 17A.

“El martes a la mañana tuve un pequeño malestar, al mediodía me hicieron el hisopado, y hace minutos me confirmaron que me dio positivo de COVID-19”, anunció Scarpin a través de un video que se difundió en redes sociales.

El intendente participando de la protesta opositora.

También llamó a “extremar las medidas de seguridad”, y explicó que quienes hayan tenido contacto con él, iban a ser llamados para control.

Scarpin, de origen radical, fue una de las figuras detrás de las movilizaciones en contra de la nacionalización de la firma Vicentin.

Luego de la marcha atrás de la Casa Rosada en la idea de la expropiación, el conflicto se encamina a la quiebra total de la compañía, imposibilitando así a sus trabajadores y acreedores cobrar lo que les corresponde, y sostener los puestos de trabajo.

