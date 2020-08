Madre de Facundo Astudillo Castro: “Al presidente lo miré a los ojos, y me dejó tranquila”

La madre del joven desaparecido Facundo Astudillo Castro, mantuvo un encuentro con el Presidente Alberto Fernández, que constó de dos partes: una reunión privada y otra ampliada a la ministra de seguridad, Sabina Frederic y los dos abogados de la mujer.

“Lo miré a los ojos. Como ya dije tengo que mirar a las personas a la cara para saber si me mienten. Hablé con él. Me dejó conforme y tranquila. Eso no quiere decir que no vaya a seguir detrás de todo esto para que salga rápido a la luz y se sepa la verdad. El señor presidente ha sido muy amable conmigo. Ha sido muy sincero” ¿, explicó Cristina sobre el encuentro que tuvo con Fernández.

Cristina Castro.

“Respecto a la segunda reunión, se ha armado una linda mesa de trabajo, donde sacamos muchas cosas en limpio”, agregó.

“El presidente se comprometió personalmente, y ahora lo reforzó desde el punto de vista institucional, en la búsqueda de la verdad. Ha puesto a disposición la totalidad de las garantías que la querella ha solicitado para que la investigación se de en un marco de absoluta transparencia e independencia”, precisó el abogado Peretto, quien se mostró conforme con el acompañamiento del Ejecutivo para imprimirle celeridad a la causa, una cuestión que se viene reclamando desde el ámbito internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El gobernador me ha llamado varias veces”, reconoció la madre de Facundo, al tiempo que dijo: “Me gustaría hablar con él personalmente, porque mirando a las personas a la cara sé quién me miente y quién no. Creo que su ministro está tratando de ensuciarlo a él y poniendo cosas en su boca que nunca dijo, me parece que Kicillof debería abrir un poquito más los ojos y fijarse lo que está diciendo su ministro Berni”.