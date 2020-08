“Rezá por mí”: el mensaje que generó preocupación en el entorno de Eduardo Feinmann

En las últimas horas, el conductor de A24, Eduardo Feinmann, le envió a su colega y amiga Marcela Tauro un mensaje que generó inquietud: “Rezá por mí”.

Hace una semana Feinmann informaba a través de su cuenta de Twitter que el hisopado por coronavirus le había dado positivo. Este lunes, y ante la persistencia de fiebre, el periodista fue internado en el Sanatorio Otamendi.

Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo.

Quiero aclarar que hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febricula reciente posterior a la confirmación del mismo. — Eduardo Feinmann (@edufeiok) August 20, 2020

Fue la propia Tauro, en el programa Fantino a la tarde, la que se refirió a las palabras que le había enviado el conductor desde el sanatorio en el que estaba internado.

“Le mandé un mensaje porque trabajé mucho con él -contó la periodista-. Y la parte que me escribió él me puso ‘Rezá por mí’”, contó Tauro.

Inmediatamente, la ex-panelista de Intrusos se encargó de dar un mensaje tranquilizador. Contó que luego de eso había hablado con Lucía, la novia de Feinmann, y que ella “me calmó”.

“Ella me dijo que desde el día que le había dado positivo a Eduardo empezó con la fiebre, que si bien nunca pasó los 38 no bajaba y era constante. No se la podían bajar y no dormía”, explicó.

“Anoche pudo dormir y le bajó la fiebre, y ahora está en una habitación común”, agregó la panelista.

