Jorge Rial: “En el programa de Feinmann hacían orgías”

El conductor de Intrusos, Jorge Rial, se manifestó en muy malos términos en contra del programa de Eduardo Feinmann, por aparentemente no respetar las medidas de prevención necesarias para prevenir el contagio de coronavirus.

En los últimos días, a parte de Fienmann, varios miembros del programa confirmaron su positivo de coronavirus, incluido el Dr. Claudio Zin, que se encuentra internado en una clínica privada de San Isidro.

Dr. Claudio Zin

Mariano Obarrio fue uno de los últimos en confirmar su diagnóstico:

“Hola a todos, me acaba de llegar el resultado de mi hisopado. POSITIVO. Me siento bien. Estoy un poco resfriado, congestionado, algo debilitado. Estaba seguro que me iba a dar negativo. Pero el bicho parece que está tremendo. Hay que seguir poniendo garra.”, informó el periodista.

“Confirmado. En el programa de Eduardo Feinmann hacían orgias.”, sostuvo Rial al respecto, en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto Eduardo Feinmann continua internado en el Hospital Otamendi, producto de una fiebre persistente y problemas respiratorios.