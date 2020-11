Polémica con Los Pumas y su falta de empatía

El equipo de rugby argentino, Los Pumas, se vió envuelto en polémica, luego del partido contra los neozelandeses esta mañana por el torneo del tres naciones.

El seleccionado obvió llevar adelante cualquier tipo de homenaje en la cancha en referencia al fallecimiento de Diego Armando Maradona, que no solo era el máximo exponente del deporte argentino, sino que era fanático de Los Pumas, y en repetidas ocasiones viajó para alentarlos en la cancha.

Esta falta de hidalguía fue puesta en evidencia por el gesto de los All Blacks (mejor equipo del mundo) de rendirle homenaje al Diez antes de su Haka (danza ritual sagrada maorí), alcanzando una remera con sus colores y el nombre del astro hasta la mitad de la cancha a forma de ofrenda.

Desgraciadamente para los argentinos, la superioridad moral del equipo de negro, también se vió reflejada en lo deportivo.

Los All Blacks abatieron al equipo albiceleste 38 a 0. Pero estas no fueron las únicas malas noticias para el equipo dirigido por Mario Ledesma, dado que la actitud del seleccionado desató una ola de críticas en las redes sociales:

Maradona es tan grande que fue a alentar a Los Pumas y estos chetos no fueron capaces de hacer un homenaje. pic.twitter.com/qTSepeygEc

"Ustedes le están dando a Argentina, lo que Argentina no tiene y no recibe de los que tienen que hacerlos felices. Y ustedes lo están haciendo". Mundial 2015, después del triunfo de Los Pumas vs Tonga. Qué triste lo de hoy. pic.twitter.com/ItAZwJFo3N