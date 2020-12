La curiosa contraindicación de la vacuna rusa Sputnik V

Moscú ha empezado este sábado la campaña de vacunación generalizada contra el COVID-19 con su vacuna de desarrollo nacional, la Sputnik V.

Las autoridades de la capital rusa han comenzado por el personal sanitario, de enseñanza y de entidades sociales, considerados dentro de los grupos de alto riesgo.

El lunes, como ordenó el presidente Vladímir Putin, se irán sumando el resto de las regiones rusas y otros grupos de población; aunque poco a poco, debido a las limitaciones de producción.

La vacunación es gratuita para los ciudadanos rusos y voluntaria.

Serguéi Sobyanin, alcalde de Moscú, ha asegurado que durante las primeras horas se apuntaron más de 5.000 personas para recibir la inyección.

Los requisitos son estar entre los considerados grupos de riesgo, tener entre 18 y 60 años, no padecer enfermedades crónicas, no haber tenido alguna enfermedad respiratoria en las semanas anteriores y no haber recibido ninguna otra vacuna en los últimos 12 días. El fármaco está contraindicado para embarazadas y lactantes.

La viceprimera ministra Tatiana Golíkova, encargada del operativo nacional contra la covid-19, instó además a los inmunizados a no beber alcohol hasta que no hayan pasado 42 días después de recibir la inyección.