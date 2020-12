El increíble descubrimiento milenario debajo de un edificio en China

Trabajadores encontraron una enorme estatua de Buda sin cabeza enterrada parcialmente debajo de un complejo residencial de departamentos en la localidad de Chongqing, en el suroeste de China.

Según informaron los medios chinos, la figura de nueve metros de altura se encontraba tapada de vegetación y quedó al descubierto por los trabajos de reconstrucción de una de las fachadas de los edificios.

A huge #buddha statue without a head has been found in a residential complex in #Chongqing, southwest #China. The local authority of cultural relics has launched the investigation. pic.twitter.com/WUCNpIoM0Y