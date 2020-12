Osvaldo Bazán furioso porque nadie lee su libro

El periodista del Grupo Clarín, Osvaldo Bazán, se convirtió en motivo de burla en las redes sociales en las últimas horas, a partir de una serie de comentarios que vertió en su cuenta de Twitter, con motivo de la promoción de su último libro “Seamos libres”.

El pasado noviembre Bazan, autor de frases como “El de Alberto Fernández es el peor gobierno en 50 años”, publicó un libro cuestionando el manejo de la pandemia de coronavirus por parte de la Casa Rosada.

“El libro se llama Seamos Libres.

Emoción, aventuras y datos muy concretos, generalmente ocultos, para enfrentar el relato. Te va a venir bien.”, promocionaba al respecto el autor.

Sin embargo el libro no tuvo la acogida esperada, y los reclamos de Bazán no tardaron en llegar:

“Agradezco a todos los periodistas y medios gráficos del país que después de un mes de publicado, no hicieron una sola crítica a «Seamos Libres».”, manifestó irónico el autor en el día de ayer.

“También a todos los colegas que recibieron el libro y me lo agradecieron sólo por privado. También a los que ni me lo agradecieron.”, planteó visiblemente molesto.

Agradezco a todos los periodistas y medios gráficos del país que después de un mes de publicado, no hicieron una sola crítica a "Seamos Libres".

También a todos los colegas que recibieron el libro y me lo agradecieron sólo por privado. También a los que ni me lo agradecieron. pic.twitter.com/GDR4l3hG3E