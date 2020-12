Bolsonaro indignado con la Argentina: “Lucharemos siempre para…”

El la jornada de ayer, con 38 votos a favor y 29 por la negativa, y 1 abstención, el Senado argentino aprobó el proyecto de ley para garantizar el aborto, seguro, legal y gratuito en todo el territorio nacional.

El proyecto impulsado por la Casa Rosada, es fiel reflejo de las reinvindicaciones del movimiento feminista argentino, protagonista de un sinfín de reclamos y movilizaciones en los últimos años.

De no extrañarse, el proyecto contó con el rechazo del cuestionado mandatario brasileño Jair Bolsonaro.

El líder neo-fascista publicó un duro mensaje en su perfil en redes sociales, denunciando la medida:

“Lamento profundamente por las vidas de los niños argentinos, ahora sujetos a ser cercenados en el vientre de sus madres con el consentimiento del Estado.”, sostuvo el mandatario.

“En la medida en que dependa de mí y de mi gobierno, el aborto nunca será aprobado en nuestro suelo.”, manifestó el ex-militar.

“¡Siempre lucharemos para proteger la vida de los inocentes!”, concluyó.

– Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!