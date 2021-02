Gobernador argentino denuncia maniobras nucleares de los EEUU

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció que un submarino nuclear de los Estados Unidos está operando en aguas del Océano Atlántico Sur, con el apoyo de la aviación militar británica.

Desde su cuenta de twitter, el mandatario fueguino denunció contar con “información brindada por el Comandante de la fuerza de submarinos en el Atlántico de los EEUU” que indica “la introducción de un submarino nuclear en nuestro Atlántico Sur” y que esa operación naval, cuenta con “la cooperación recibida por aviones británicos con base en nuestras Islas #Malvinas”.

Melella advirtió además que, “en caso de haber ingresado en espacios soberanos argentinos, sería un hecho sin precedentes en nuestra historia, implica una acto de extrema gravedad para todos los Estados de la región”.

Por su parte, el Comando de Fuerzas Submarinas del Atlántico de los Estados Unidos publicó dos mensajes en las redes sociales, donde admite la colaboración de la aviación británica. “Un avión del Reino Unido del Territorio Británico Independiente de Ultramar (BIOT) Islas Malvinas colaboró recientemente con el USS Greeneville (SSN 772) en el océano abierto del Atlántico Sur, demostrando el alcance global de las fuerzas de ambas naciones. #SubmarinoFuerza”,publicaron.

