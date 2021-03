Rial revela quién estuvo detrás de la filtración para perjudicar a Macri

El ex-conductor de Intrusos se refirió al viral del momento, la participación de Mauricio Macri de un zoom de Juntos por el Cambio desde su cama, en horas del medio día.

La captura de la participación del dirigente opositor en la charla de Zoom con cara de “recién levantado”, fue filtrado a las redes sociales donde rápidamente tomó notoriedad.

Macri participó del Zoom de JxC desde la cama. pic.twitter.com/FQy2uBHj28 — I b á ñ e z (@ibanezsoy) March 22, 2021

Las menciones y los memes en relación al episodio se multiplicaron en la red, hasta convertirse en el tema de la jornada en el día de ayer.

Los más entendidos en estas cuestiones, percibieron que la foto no se había filtrado por accidente, sino que se trataría de un pase de factura entre la dirigencia opositora.

El que hizo referencia a esta cuestión fue el periodista de espectáculos Jorge Rial, que directamente acusó a la Presidenta del PRO, la ex-ministra Patricia Bullrich, por la filtración.

“De verdad Patricia Bullrich filtro la foto de Mauricio Macri haciendo que trabajaba desde la cama? Feo”, disparó Rial en su cuenta de Twitter.

De verdad @PatoBullrich filtro la foto de @mauriciomacri haciendo que trabajaba desde la cama? Feo — JORGE RIAL (@rialjorge) March 23, 2021

Consulta al respecto la ex-funcionaria de Cambiemos y La Alianza deslindó responsabilidades:

“Fue un error involuntario de alguien del equipo de prensa”, aseguró.

“No me parece que se pueda decir ni comentar en qué grupo estaba, ni de qué manera salió.”, explicó.

“Salió involuntariamente por alguien que seguramente vio una foto sin saber que detrás de esa foto había otra imagen, nada más. No me parece un tema con todo lo que está sucediendo hoy”, dijo la ex-ministra a Radio Continental, donde manifestó no advertir “mala fe” en el incidente, en un intento de poner paños fríos y dejar atrás el asunto.