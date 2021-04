El desconsolado llanto de la hija de Granata: “¿Por qué siempre a mí?”

Tras los anuncios del presidente Alberto Fernández en el día de ayer restringiendo distintas actividades debido al tsunami de casos que trajo aparejada la Segunda Ola del virus, la diputada provincial Amalia Granata decidió compartir el audio de su hija Uma Fabbiani, de doce años, llorando desconsolando.

En el mismo la adolescente reclama entre lágrimas por no poder asistir a la escuela de forma presencial.

“Mamá acaban de decir que las clases se suspenden el lunes dos semanas y vuelve todo virtual de vuelta. Y no se puede circular de las ocho a las seis de la mañana. Mamá, ¿por qué siempre a mí?”, se la escucha decir llorando en el mensaje a la joven.

Por su parte, Granata explicó a los medios por qué decidió hacer público el audio de su hija:

“Es para que entiendan lo que están generando en los chicos”, aseguró la diputada.

“En este momento estoy conteniendo el llanto de mi hija que la dejan sin colegio presencial y sin cumpleaños por 2 da vez, el costo emocional de nuestros hijos lo van a pagar caro

Sinvergüenzas, inútiles, mercenarios”, sostuvo a su vez Granata en su cuenta de Twitter.

“Tenemos que salir todos por la República”, arengó la referente páñuelo celeste.

“Nunca va a entender lo que esto hace en la salud mental de los chicos. No tiene idea de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento.”, reclamó la ex-vedette también en redes sociales.

“No tiene idea, ni empatía,de lo que piensa el pueblo”, concluyó.