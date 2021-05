Israel bombardeó las oficinas de importantes medios internacionales

Hoy el ejército israelí destruyó en la Franja de Gaza un edificio de once pisos que albergaba las oficinas de varios medios internacionales, entre ellas las de la prestigiosa de noticias Associated Press (AP) y la señal de noticias del mundo árabe Al-Jazeera.

El ataque aéreo se produjo aproximadamente una hora después de que desde Israel ordenaran la evacuación del lugar.

The owner of a Gaza high-rise housing the AP and other media outlets says he has received a call from the Israeli military that the building would be targeted. The man said he was told to make sure all residents have evacuated. https://t.co/QyRtPSPtlf