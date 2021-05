Elisa Carrió: “La Sputnik es una buena vacuna”

Luego de denunciar al Presidente argentino Alberto Fernández por “envenenamiento”, por gestionar exitosamente la llegada al país de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, increíblemente ahora la líder opositora Elisa Carrió salió a darle su vista buena al preparado del Instituto Gamaleya.

“La sputnik es una buena vacuna”, sostuvo hoy la dirigente de Juntos por el Cambio en declaraciones televisivas.

La sputnik es una buena vacuna, lo que yo rechazo es la dictadura de Putin, por eso no me la pongo. Si viene otra vacuna me la doy. @todonoticias — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 16, 2021

“Lo que yo rechazo es la dictadura de Putin”, igualmente cuestionó la ex-diputada.

“Por eso no me la pongo. Si viene otra vacuna me la doy.”, explicó la ex-legisladora en relación a la vacuna en el piso de TN.

“Ayer tuve turno para vacunarme con la Sputnik V y no fui. Si viene la de la India me la voy a poner”, sostuvo Carrió.

“Ya terminé mi acto de protesta contra la dictadura de Putin”, aclaró al aire.