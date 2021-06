El Instituto Gamaleya aprobó la vacuna Sputnik de fabricación nacional

La vacuna Sputnik de fabricación argentina finalmente recibió la aprobación del instituto ruso Gamaleya.

Este inmenso paso abre la puerta para que la próxima semana se de inicio a la producción masiva de preparado contra el coronavirus en el país.

Argentine Health Minister @carlavizzotti and Presidential Adviser @cecilianicolini celebrate the production of #SputnikV at @richmond_lab.



Argentina was the first Latin American country to officially register #SputnikV and is now the first to manufacture it in the region. pic.twitter.com/WkmFox7wZT