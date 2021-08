Florencia Peña: “No soy el gato del presidente”

Luego que un usuario en Twitter, divulgara, la nómina de ingresos a Casa Rosada, varias personas que figuraban en la lista fueron atacados. Hoy, la actriz utilizó la pantalla de su programa para realizar su descargo.

Peña, dejó en claro que entendía que los violentos ataques que recibe en redes son producto de una operación política, especialmente cuando se trata de un año electoral.

¿Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie?

“Dejemos de pensar que los actores son personas millonarias. Somos laburantes y en ese momento a mí se me ocurrió, junto a otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”, inició.

Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente… que yo no soy la petera del Presidente

“Después de seis o siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto. ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes”, continuó visiblemente molesta.

“¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente… que yo no soy la petera del Presidente?. Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo porque para entrar la Quinta de Olivos tenías que tener un protocolo tremendo”, afirmó con un enojo que se acrecentaba.

Finalmente recordó sus inicios y aclaró: “Empecé a trabajar a los 7 años, hace 40 años que trabajo y cumplo 47 años en tres meses. ¿Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Qué llegué hasta acá sin ayuda de nadie?”.