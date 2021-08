Marcelo Mazzarello: “Yo no pude ir a despedir a mi viejo pero parece que sí se podía ir a Olivos”

El actor criticó duramente a Florencia Peña por visitar al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y dijo que el año pasado hubo “una realidad paralela”.

Continuaron las repercusiones sobre las reuniones de artistas con el mandatario durante los meses más estrictos de cuarentena en 2020 y Marcelo Mazzarello dio su opinión en una entrevista con Daniel Santa Cruz, conductor de “Cara y cruz” en la Radio La Once Diez.

“Yo no pude ir a Chacarita a despedir a mi viejo, no lo pude visitar en la clínica. No hubo nada que uno pudiera hacer para hacer cosas que eran básicas. Y un año después te enterás de que hubo como una realidad paralela donde sí se podía. El Congreso sesionaba vía Zoom, pero parece que sí se podía ir a Olivos para tener charlas que estaban por el costado”, sentenció el actor.

Luego, Mazzarello agregó que no tenía problemas con su colega Florencia Peña: “No es nada personal con ella, pero no tenía una representación gremial y de haberla tenida porque yo tampoco… Yo fui al gremio varias veces a reclamar por el trabajo de los actores y está cerrado también. De hecho no te atienden físicamente. Entonces uno empieza a ver que había como un cuento, porque sentís que nos contaron un cuento a algunos que estaba sostenido en los medios en general y otra realidad paralela para los habitantes del poder”.

El actor, además, criticó a Alberto Fernández por cómo está manejando la pandemia: “Y dentro de eso, como lo vinimos viendo en muchas fotografías, lo vimos al Presidente con Moyano, que se reunían en distintos lugares. Te empezas a acordar de todos los viajes, de todas las cosas que saltaron, no es que saltaron para la vacuna, saltaron para todo y mientras tanto a vos te señalaban: ‘quedate en casa, no hagas esto’. Me acuerdo de la señora que sacó a pasear al perro y la llevaron presa”.