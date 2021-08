Famosos a favor de los carpinchos de Nordelta

La invasión de los roedores en el barrio de la zona norte del conurbano bonaerense fue una de las noticias de la semana, y figuras del espectáculo usaron sus redes para defender a los animales.



El posteo compartido por el cantante de cumbia Pablito Lescano fue el puntapié para que otros famosos también postearan sus opiniones relacionadas con el tema. El líder de “Damas gratis” había compartido en su Instagram una foto con un carpincho en la cual escribió: “Tranqui amigo Cumpinchi. Cuando Nordelta era un humedal el único que vivía acá eras vos!!”

Una de las primeras que alzó su voz, y compartió un dibujo de un simpático roedor, fue la bailarina Silvina Escudero, en la que decía: “Muchos me compartieron y me hicieron POPULAR… pero nadie se preocupa de que están DESTRUYENDO MI HOGAR”. A lo que la artista sumó: “Siempre a favor de la vida animal! NOSOTROS INVADIMOS AU LUGAR, nos tenemos que hacer cargo de su bienestar! #carpinchos”.



La conductora, además, comentó: “Estoy indignadísima con todas las personas que dicen ´maten a los carpinchos´. No puedo, estoy sacada y necesito tranquilizarme para no decir cualquier barbaridad”, expresó en su video y luego agregó: “Nosotros les invadimos el terreno a todos los carpinchos, todos los que estamos viviendo acá y ¿saben lo que pasó? Nosotros decimos que sus depredadores se vayan pero los depredadores ya no viven más acá por eso ellos siguen creciendo en manada”.



Por otro lado, Escudero apuntó a los responsables: “Lo que pasó ahora, es que hay muchos carpinchos en las calles y donde nosotros estamos, y hace como tres meses talaron en Nordelta un bosque mega gigante que eran donde vivían todos los animales, entonces tratan de ubicarse en otros lugares”.

Por su parte, la modelo Nicole Neumann, férrea proteccionista de animales, citó en sus historias de Instagram la nota del diario “Clarín” con la imagen de Pablito Lescano, y agregó “LOS INVASORES SOMOS NOSOTROS, ¡OJO!”. Y además posteó una publicación de @fundacionvidasilvestre titulada “Coexistir con la naturaleza”.



La actriz Verónica Llinás, por su parte, le dedicó al tema un mensaje desde su cuenta de Twitter, “Totalmente fan de los carpinchos de Nordelta”, el cual fue compartido y comentado por varios de sus seguidores.

Totalmente fan de los carpinchos de Nordelta. — Verónica Llinás (@VLlinas) August 19, 2021

Quien citó ese mensaje y compartió dos fotos de una familia de capibaras fue la modelo Anamá Ferreira, quien hacía unas semanas había expresado su enojo por un vecino de Nordelta quien baleó a un animal que paseaba por el barrio.

Mira mis vecinos toda una familia jjjj https://t.co/XKZxo2uQzs pic.twitter.com/kArvxFKlAo — Anamá Ferreira 🍍 (@AnamaFerreira) August 20, 2021

Otro que usó la red social del pajarito para manifestarse a favor de los roedores fue el actor Gonzalo Heredia, quien tuiteó “Siempre del lado carpincho de la vida”.