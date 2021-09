Facundo Manes reconoció una posible derrota de la oposición: “Santilli no le gana al kirchnerismo en noviembre”

El pre-candidato a diputado por la Unión Cívica Radical (dentro de Juntos por el Cambio), planteó la posibilidad de un derrota de la alianza opositora en las elecciones generales, si el PRO y su candidato (el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli) lograra imponerse en las PASO de la Provincia de Buenos Aires este domingo.

“Este domingo arranca lo que queremos que pase en 2023. Si le damos una nueva identidad a la coalición opositora al kirchnerismo y hacemos un salto de calidad, es la única manera de ganarle al kirchnerismo en noviembre y en el 2023.”, explicó el neurocientífico.

“Si vamos con lo mismo, con el envión del ’19, lamentablemente vamos a perder”, analizó Manes a días de las PASO.

“Si prevalecemos este domingo, podemos engordar la oposición, hacer un salto cualitativo, revisar qué paso entre el ’15 y el ’19 y sobre todo ganarle al kirchnerismo.”, lanzó este miércoles el radical en diálogo con radio Mitre.

“Si alguien quiere ganarle al kirchnerismo tiene que apoyarnos porque creo que la lista de Diego Santilli no le va a poder ganar con el envión de 2019”, analizó.

Las declaraciones de Manes tuvieron una rápida repercusión y desde el PRO salieron a cuestionarle:

“No es por ahí. La lista es de Juntos, no de Santilli. Después de las PASO vamos a tener todos la misma camiseta. Incluso quien no la gane” le escribió el diputado macrista Waldo Wolff en Twitter.

“Pulsamos por un ordenamiento interno hasta el domingo y a partir del lunes es espalda con espalda. Es por ahí”, agregó.

No es x ahí @ManesF

La lista es de #Juntos, no de @diegosantilli

Después de las PASO vamos a tener todos la misma camiseta. Incluso quien no la gane.

Pulsamos por un ordenamiento interno hasta el domingo y a partir del lunes es #EspaldaConEspalda #EsxAhi

Abrazo. pic.twitter.com/kIClxMhEEa