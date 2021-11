El insólito spot de dirigente de Juntos por el Cambio: “Eliminalos”

Un insólito spot de campaña de la concejala salteña Griselda Galleguillos se hizo viral en redes sociales en las últimas horas.

La dirigente de Juntos por el Cambio publicó un video inspirado en “El juego del calamar”, popular serie de Netflix.

El clip rápidamente se viralizó por lo bizarro y peligrosamente anti democrático de su mensaje, donde invita a “eliminar” a sus adversarios políticos.

Con una gorra amarilla en homenaje a Alfredo Olmedo y la ropa y peinado de la muñeca de “El juego del calamar”, Galleguillos intentó sacar a relucir sus dotes musicales:

“Si no querés tener la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por falta de laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos”, se la ve cantando en el video.

El spot de campaña fue publicado en apoyo a la candidatura de Carlos Zapata para diputado nacional por el espacio del ex-presidente neoliberal Mauricio Macri.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻