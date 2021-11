Sergio Lapegüe y sus razones por las que se va de TN: “Stress y locura”

El periodista refirió a su salida del canal de cable, donde hace años trabaja.

Sergio Lapegüe está cansado y se sinceró en una nota con el diario “La Nación”. El conductor de “Tempraneros”, en una entrevista con el periódico, comentó sobre su salida de la emisora del Grupo Clarín.

“A las 4.21 de la madrugada suena el despertador, me baño, y cinco menos cuarto salgo para el canal. Me pasa a buscar un remisero y voy leyendo los diarios en el celular, desayuno en TN. Estoy llegando a un nivel de mucho cansancio. Tengo 57 años y he trabajado mucho”, explicó el periodista sobre su rutina diaria.

Lapegüe también se sinceró y contó detalles sobre los años que lleva de profesión: “Amo conducir y lo comencé a hacer muy tarde, a los 42 años. Fui asistente, productor, jefe de la producción periodística, movilero y conductor. Logré lo máximo, pero me cuesta dejar, aunque debo reconocer que estoy pasado de estrés y de locura. Hasta tocar música me genera cansancio. Por eso les planteé a las autoridades del canal que tenía que frenar”.

Al ser consultado sobre su futuro, y sobre la necesidad de parar el ritmo de vida, Lapegüe agregó: “Ahora sueño con estar más tranquilo, aunque sin dejar de trabajar. Quiero tener la posibilidad de acompañar a mis amigos a tomar algo, jugar al golf, y que la guitarra no sea una obligación de ensayo”.

Para cerrar la nota, el periodista comentó: “Soy músico, toco guitarra y piano, canto, compongo, hago chistes, me parece que estoy justo para un late night show, pero no lo pude cumplir, eso no quiere decir que no lo logre”.